Schepen Marchand stapt onverwacht uit politiek 18 juni 2018

Poperinge Schepen Pieter Marchand (CD&V) zal niet meer opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een beslissing waarvan zijn partijgenoten niet op de hoogte waren.

CD&V stelde gisteren de lijst voor, met Pieter Marchand (41) op plaats 5, maar dat was buiten Marchand gerekend. "Ik heb besloten mij niet langer verkiesbaar te stellen en zal dus niet meer politiek actief zijn in Poperinge", zegt Marchand. "Ik heb de laatste maanden op persoonlijk vlak veel meegemaakt. Naast politicus ben ik ook ondernemer, zetel ik in allerlei besturen en moet ik uiteraard ook mijn kinderen de nodige aandacht geven. Die combinatie is niet evident en dus moeten er beslissingen genomen worden."





Marchand is schepen van ICT, communicatie, mobiliteit, seniorenbeleid en duurzaamheid. "Ik wens mijn collega's van CD&V alle succes toe voor de gemeenteraadsverkiezingen."





Zijn collega's reageren verrast. "We weten dat hij enkele tegenslagen heeft gehad, maar vorige week bevestigde hij nog dat hij er deze verkiezingen voor zou gaan", reageert burgemeester Christof Dejaegher.





"Mijn timing was misschien een verrassing, maar ik had al een tijdje twijfels ende partij wist dat. Zondag heb ik een besluit genomen en onze voorzitter hiervan op de hoogte gebracht."





Eerste schepen Kris Notebaert duwt de lijst en burgemeester Dejaegher trekt de lijst. Schepen Loes Vandromme (2), Ben Desmyter (3) en Isabel Lebbe (4) volgen. Wie Pieter Marchand op plaats 5 zal vervangen, is niet duidelijk. (LBR)