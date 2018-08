Schepen Jurgen Vanlerberghe trekt lijst Samen 04 augustus 2018

Uittredend schepen Jurgen Vanlerberghe wordt opnieuw lijsttrekker voor zijn partij Samen. Het was de enige politieke partij in Poperinge die nog geen lijsttrekker had voorgesteld. "Niet omdat ik zelf twijfelde, maar omdat ik vond dat we binnen de partij andere prioriteiten hadden", zegt Jurgen Vanlerberghe (49). "We hadden de ambitie om onze groep grondig te vernieuwen. Van de 25 kandidaten zijn er 16 nieuwkomers. Onze lijst telt 7 kandidaten jonger dan 30, waarvan de jongste kandidaat pas 18 jaar is."





Uittredend gemeenteraadslid Marjan Chapelle (45) staat op de tweede plaats, op drie staat kapper Bryan Vanderhaeghe (31) en op vier zelfstandige Nathalie Vandevoorde (51) uit Roesbrugge. Plaats vijf is voor evenementenorganisator Bavo Vanden Broeck (44), vooral gekend van het Festival Dranouter. Gewezen OCMW-voorzitter Mark Paelinck (64) uit Proven is lijstduwer. "We zijn wellicht de enige partij met een niet-Belg op de lijst, want Jork de Wit (42) op plaats zes is een Nederlander." (LBR)