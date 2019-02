Sandro doet als enige een gooi naar titel van Prins Carnaval: “Sinds mijn 18de denk ik na over mijn kandidatuur” LBR

19 februari 2019

18u12 0 Poperinge Prins Stijn geeft op 16 maart zijn scepter door aan de kersverse Prins Carnaval van Poperinge. De enige kandidaat om die titel in de wacht te slepen is Sandro Nevejans (34).

De Orde van de Hommelknop maakt zich klaar voor hun jaarlijkse verkiezing van Prins Carnaval. Dit jaar hoopt één kandidaat om de scepter in handen te krijgen en dat is Sandro Nevejans (34). Hij wordt gesteund door zijn running mate Diederik ‘Ditn’ Vanhee (38). “Al heel mijn leven zit ik in de carnavalswereld. Zelfs mijn overgrootmoeder vierde carnaval. Al van kleins af aan is het een droom om Prins Carnaval van Poperinge te worden”, vertelt kandidaat Sandro. “Sinds mijn 18de denk ik na over mijn kandidatuur. Ik wilde mij eerst wat inburgeren in de carnavalswereld voor ik concreet aan de slag zou gaan.”

Op zaterdag 16 maart wordt Sandro’s droom misschien werkelijkheid. Samen met zijn goede vriend ‘Ditn’ doet hij een gooi naar de titel van Prins Carnaval. “Ditn en ik zijn al heel lang goede vrienden. Ik ben een levensgenieter die er overal graag bij is en voor een goed feestje is Ditn ook altijd te vinden. We vullen elkaar goed aan”, zegt Sandro.

Gezonde stress

Sandro en Ditn zijn lid van de Orde van de Dubbeldeckers, maar stellen zich onafhankelijk kandidaat. “Samen willen we een carnaval voor alle carnavalisten en sympathisanten. We zijn heel blij dat we steun krijgen van de Poperingse carnavalsverenigingen. We wilden alle carnavalisten samenbrengen en dat ze ons steunen, toont dat het ons gelukt is.” Bij Sandro en Ditn is er al gezonde stress aanwezig. “Het is een heel intensief proces. Ik verwacht dat de verkiezingsavond één en al carnaval zal zijn met dans, muziek, veel leute en enthousiasme. Ik hoop echt dat mensen zullen genieten”, besluit Sandro.

Als enige kandidaat is Sandro niet zeker van zijn overwinning. “Hij moet 75% als eindtotaal halen om de titel te krijgen. Een jury beoordeelt alle proeven. Er is een voorstellingsproef, een inlevingsproef en muzikale proef. De inlevingsproef verandert elk jaar. Daarnaast tellen de stemmen in de zaal uiteraard ook mee. Stemmen voor Sandro kan van 21 uur tot middernacht. De covergroep The Jokes zal de avond muzikaal opvullen”, zegt voorzitter van de Orde van de Hommelknop, Bart Meeuw. “Er is dit jaar maar één kandidaat en dat is natuurlijk jammer. Er hebben zich al kandidaten bekend gemaakt voor de verkiezing van volgend jaar. In de toekomst hopen we om kandidaten van Poperingse verenigingen zoals Moeder Bladluis te mogen verwelkomen.”

Voor prins Stijn en zijn hofmaarschalk Juliette Ruckebusch zit het prinsenjaar er bijna op. “Namens de Orde van de Hommelknop wil ik Stijn enorm bedanken voor alles. Hij heeft het enorm goed gedaan als Prins Carnaval”, klinkt het bij Prins Lieven.

“Mijn jaar als Prins Carnaval van Poperinge was fantastisch”, zegt prins Stijn. “Het is enorm jammer dat het einde zo dichtbij is. Het is een intensief jaar geweest, maar ik heb er samen met mijn carnavalsvereniging en andere carnavalisten ten volle van genoten. Met mijn Prinses ‘Bolle’ Kimberly heb ik me rot geamuseerd. Ik heb er alle vertrouwen in dat Sandro en Ditn dat prima zullen doen.”

Kaarten zijn te verkrijgen bij kandidaat Sandro en running mate Ditn en kosten vijf euro. De verkiezing vindt plaats op 16 maart in zaal Maeke Blyde, Doornstraat 43 in Poperinge, de avond start om 19.33 uur.