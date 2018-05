Samen op wandel om Stappenclash te winnen 05 mei 2018

In Poperinge hebben Femma, KWB en de dienst Welzijn een avondwandeling georganiseerd.





De hele maand neemt de stad het op tegen bijna 200 Vlaamse en Brusselse gemeenten tijdens de Stappenclash. De gemeente die na één maand de meeste stappen zette in haar categorie, is de winnaar. Poperinge behaalde al tweemaal brons in de regionale strijd. "We willen dit jaar graag winnen en daarom hebben we samen met KWB en de dienst Welzijn een avondwandeling gehouden. Iedereen moet dagelijks zijn stappen halen en deze wandelingen van 4 en 8 kilometer kunnen daar zeker bij helpen", klinkt het bij Femma. "Een dertigtal mensen wandelde mee en werd getrakteerd op een versnapering, en achteraf in lokaal dienstencentrum De Bres ook op een drankje." (LBR)