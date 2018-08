Samen boeken en schriften kaften 28 augustus 2018

Tijdens de 5de Boekenkaftdag kunnen kinderen en hun (groot)ouders/begeleiders opnieuw in de bib terecht om samen boeken en schriftjes te kaften. Kinderen tussen 6 en 12 jaar gaan op de Boekenkaftdag aan de slag met origineel kaftpapier. Samen met hun (groot)ouders/begeleiders/opvoeders en vrijwilligers leren de kinderen boeken kaften in een gezellige sfeer. Ieder kind krijgt gratis kaftpapier. In elke bibliotheek voorziet een lokale illustrator of kunstenaar de schoolboeken van een mooie tekening. Er is dit jaar opnieuw kaftpapier dat door kinderen zelf werd ontworpen. Nora Schotte (VBS Sint-Jan), Helena Claeys (VBS Zillebeke), Leonie Demyttenaere (VBS Langemark) en Justine Hennin (VBS Loker-Kemmel-De Klijte) zijn trots op hun eigen kaftpapier. De Boekenkaftdag vindt plaats woensdagnamiddag 5 september in de bibliotheken in Ieper, Poperinge, Wijtschate, Zonnebeke en in OC Den Tap in Langemark. Op zaterdagvoormiddag 8 september kan je terecht in OC De Sceure Vleteren. Meer informatie via www.co7.be. (LBR)