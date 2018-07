Ruzie tussen schepen Vanlerberghe en gemeenteraadslid Blondeel 24 juli 2018

02u42 0 Poperinge Er is tumult tussen schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen) en gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel (N-VA). De aanleiding is een reactie van schepen Vanlerberghe op de Facebookpagina 'Ge zijt van Poperinge' waarin hij toegeeft dat het jaagpad langs de IJzer tussen Roesbrugge en Stavele in slechte staat is.

Daarbij stelt hij dat De Vlaamse Waterweg nv, agentschap van de Vlaamse overheid, de beheerder is en dat die het herstel moet betalen. "Gemeenteraadslid Blondeel had neergepend dat 'de schabouwelijke staat van het mooie pittoreske jaagpad een stad als Poperinge onwaardig is'. Ik had mijn eigen tussenkomst besloten met de stelling dat ik vind dat een gemeenteraadslid dat de indruk wekt dat het stadsbestuur in dit dossier in gebreke blijft terwijl hij eigenlijk zeer goed weet hoe de vork aan de steel zit, niet correct handelt", vertelt schepen Vanlerberghe.





Gemeenteraadslid Blondeel beet op zijn beurt van zich af. "Het moet toch wel lukken dat er in de meerderheid twee mensen zitten die raadslid zijn in de provincie, waaronder Jurgen Vanlerberghe, en die langs die weg heel veel kunnen bewerkstelligen. Waarom pleiten ze dan niet voor het opfrissen van het jaagpad? Schieten op de oppositie die durft oppositie voeren", zegt gemeenteraadslid Blondeel. "Ik ben om te beginnen geen provincieraadslid. Poperinge telt twee verkozenen in deze raad, maar daar ben ik dus niet bij. Ik heb helemaal niets tegen een sterke oppositie, integendeel. De politieke spelregels zijn volgens mij wel dat als de oppositie aanvalt, de meerderheid het recht heeft om zich te verdedigen", aldus schepen Vanlerberghe. (LBR)