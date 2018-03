Ruwbouw dierenasiel klaar, meiboom geplant 24 maart 2018

De ruwbouw van het dierenasiel en de nieuwe stedelijke werkplaatsen is klaar. Schepen Kris Notebaert en burgemeester Christof Dejaegher hebben gisteren de meiboom op het dak geplant.

Het nieuwe dierenasiel voor Heuvelland, Mesen, Poperinge en Vleteren zou rond het zomerverlof operationeel zijn. "Vanuit de bevolking was er een sterke vraag naar een dierenasiel, en bovendien waren er op vlak van huiskatten wettelijke verplichtingen waar we niet aan voldeden. Het dierenasiel is een stap vooruit en zal een meerwaarde zijn", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Het dierenasiel heeft een kostenplaatje van 420.000 euro en het stadsdepot kost 6.788.000 euro. De tweede zwaarste investering naast het sport-en recreatiebad De Kouter. Momenteel is het nog 'het dierenasiel zonder naam', suggesties zijn nog altijd welkom. Misschien moeten we er een wedstrijd aan koppelen, zoals we deden met het nieuwe gebouw op de oude Gaselwestsite in de Doornstraat." Ook de ruwbouw van het stadsdepot is zo goed als klaar. De kraan groef de symbolische eerste put van de kelder. (LBR)