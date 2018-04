Rusthuis Emmaüs ingehuldigd 24 april 2018

02u27 0

Het woonzorgcentrum Emmaüs, langs de Oostlaan in Poperinge, is ingehuldigd. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) en bisschop Lode Aerts. Al sinds 8 januari is het woonzorgcentrum in gebruik, er verblijven zo'n 30 bewoners. Emmaüs wil een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden aan zwaarzorgbehoevende ouderen uit Poperinge en omgeving. Er is ook specifiek aandacht voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid. (LBR)