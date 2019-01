Rust-Roest LBR

30 januari 2019

10u00 0 Poperinge Het familierestaurant van Haïke Meeuw en Klaas Timperman opende vorig jaar in maart de deuren in Roesbrugge. Het is een plaats waar familiaal tafelen centraal staat te midden van de natuur.

‘Rust-Roest’ is het familierestaurant van Haïke Meeuw en haar man Klaas Timperman. Sinds kort krijgt het koppel in het restaurant de hulp van hun goede vriend Axel Benoot. Haïke en Axel nemen de zaal voor hun rekening, terwijl Klaas in de potten roert. Hun oog viel eerder toevallig op het pand langs de Lindestraat in Roesbrugge, maar het koppel was op slag verkocht. Haïke en Klaas hoopten om een familiale sfeer te creëren in hun restaurant en dat is hen zeker gelukt. Wie er gaat eten, voelt zich onmiddellijk op zijn gemak. Je stapt binnen in een huiselijke sfeer waar je zonder kopzorgen kan genieten van lekker eten en op je wenken wordt bediend. Ieder mondje vindt in de gevarieerde menukaart van vlees- en visgerechten iets om te eten.

Een wachtbordje wordt ons tijdens het aperitief geserveerd met tapenade, huisbereide paté.. Voor mij en mijn partner is ons restaurantbezoek al goed begonnen. Mijn partner kiest voor een menu (50,00 euro) met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert waarbij er telkens uit twee opties kan gekozen worden. Als voorgerecht kiest mijn partner voor duo van wildpastei met eigen garnituur. De presentatie en smaak zitten goed. Ik waag mij aan de soep van de dag (4,50 euro). De dagsoep blijkt een garnalensoep te zijn en uiteraard lust ik geen garnalen. Tot mijn verrassing smaakte de soep eerder naar een lekkere vissoep dan specifiek naar garnalen. De garnalen die op de bodem van mijn soeptas lagen, liet ik wel aan mij voorbijgaan. De dagsoep werd verder geserveerd met brood.

Op vel gebakken fazant met bijpassende garnituur en gratin dauphinois krijgt mijn partner als hoofdgerecht geserveerd. Over zijn gerecht heeft mijn tafelgenoot niets aan te merken. Ik kies voor de ribbetjes met lookboter (18,50 euro) en frietjes. De ribbetjes waren perfect gekruid en gebakken. Alleen jammer dat de sla op de ribbetjes wordt gedresseerd. De sla wordt warm en dat heeft niet zo’n aangename smaak. Ik at zo smakelijk dat ik haast een foto vergat te nemen. Het lukt me niet om de hoeveelheid ribbetjes volledig op te eten. Niet getreurd, want de overschot mocht ik mee naar huis nemen.

Dankzij de uitgebreide uitleg van Axel koos ik een overheerlijk dessert (8,50 euro): ganache van hazelnoot en pure chocolade, crumble van meringue, coulis van rode vruchten en espuma van passievruchten. Een dessert die ik nog niet had gegeten, maar met veel plezier nog eens zou eten. Veel verschillende smaken op een bord, maar die samen heel erg lekker zijn. Mijn gezelschap koos voor een irish coffee.

Rust-Roest krijgt van ons vier sterren. Het eten is er erg lekker en over de prijs-kwaliteitsverhouding kan er niets negatiefs gezegd worden. Je wordt er goed bediend en het is een rustige plaats om er lekker te eten.



Onze score:

*eten: 7/10

*bediening 9/10

*comfort: 8/10

- voorgerecht: 4,50 euro

- hoofdgerecht: 18,50 euro

- nagerecht: 8,50 euro

-januari menu: 50 euro

Lindestraat 2 - 8972 Roesbrugge - +32 (0)57 21 72 59 - info@rust-roest.be

Op woensdag is het restaurant geopend van 12 uur en op donderdag vanaf 14 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag kan je bij Rust-Roest terecht vanaf 11.30 uur. Het restaurant is gesloten op maandag en dinsdag.