Run for Laubia én Erfgoeddag bij De Lovie LBR

12 april 2019

19u25 0 Poperinge De Lovie vzw, die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking, organiseert op zondag 28 april de derde editie van Run for Laubia. Het parcours kan nu al uitgetest worden, want het werd al uitgepijld. De opbrengst gaat dit jaar naar waterrecreatie op de vijver van het domein.

“De opbrengst van de loop zal dit jaar besteed worden aan waterrecreatie op de vijver van het woonpark”, vertelt Angie Verbrigghe van De Lovie. De afstanden zijn één kilometer (Kids Run), vijf kilometer en 10 miles (16 kilometer). Het parcours is verhard en loopt door het kasteeldomein van De Lovie. “Aan het parcours werd en kleine wijziging aangebracht. Zo blijft het vernieuwend voor de deelnemers die er al sinds de eerste editie bij zijn. De lopers die de 10 miles lopen, verkennen graag het parcours om een goede tijd neer te zetten. Daarom hebben we er opnieuw voor gezorgd dat er nu al kan getest worden. Het parcours werd al uitgepijld.”

In de voorbije edities mocht De Lovie honderden sportievelingen en heel wat supporters aan de zijlijn verwelkomen. “Vorig jaar waren er een 600-tal deelnemers. Door het slechte weer was dat iets minder. Dit jaar hopen we om een gelijkaardig aantal sportievelingen op ons domein te mogen verwelkomen. Burgemeester Christof Dejaegher zal van de partij zijn om het startschot te geven.”

Ook niet-lopers zijn zondag welkom om te supporteren langs de zijlijn. “In de Sint-Bernardusbar kan er iets lekkers gedronken worden, maar er is ook een foodtruck met frietjes en een veggie bar.” De Kids Run start om 10 uur. Een half uur later wordt de 5 kilometer gelopen. Om 11.30 uur kan je deelnemen aan de 10 miles. Voorinschrijven is mogelijk aan 3 euro voor de Kids Run, 8 euro voor de 5 kilometer en 12 euro voor de 10 miles. De dag zelf kosten tickets 3 euro (Kids Run), 12 euro (5 kilometer) en 16 euro (10 miles). “Wie voor 15 april inschrijft, krijgt een gepersonaliseerd borstnummer. Na 21 april is het niet meer mogelijk om online in te schrijven.” Inschrijven via www.loopkalender.be en is pas definitief na betaling. Meer info op www.runforlaubia.be.

Zondag 28 april wordt een drukke dag in De Lovie, want van 13.30 uur tot 16.30 uur is er ook Erfgoeddag. “Het thema is ‘Hoe maak je het?’. Wij gaan aan de slag met drie onderwerpen: ‘bewaren van eten en drinken’, ‘hoe leer je zelf wol spinnen?’ en ‘hoe maakt je het? met plezier’.”