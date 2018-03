Ruim half miljoen euro voor restauratie Gasthuiskapel 17 maart 2018

De Gasthuiskapel in de Gasthuisstraat in Poperinge krijgt momenteel een grondige opknapbeurt. De gerenoveerde kapel en de verschillende nieuwbouwprojecten in de straat moeten op termijn de volledige buurt opwaarderen. Het OCMW, dat eigenaar is van de Gasthuiskapel, wil de voorzijde, de achterzijde en de loodramen van het bekende pand grondig onder handen nemen. De werken zullen in totaal 250 werkdagen duren. Tot juni 2018 wordt de eerste fase uitgevoerd: de restauratie van de voorzijde. De voegen worden uitgeslepen en de glas-in-loodramen worden gedemonteerd en hersteld. Van juni 2018 tot juni 2019 staat de tweede fase op de planning, dan worden de achterzijde en het bijgebouw gerestaureerd. De kostprijs voor de werken bedraagt in totaal ruim 530.000 euro, waarvan ruim 466.000 euro gesubsidieerd wordt door Onroerend Erfgoed. (LBR)