Ronselaars Child Focus zijn dan toch te vertrouwen 29 maart 2018

02u52 0

In onze krant van gisteren waarschuwden wij voor twee mannen die in de regio geld proberen te ronselen voor de organisatie Child Focus. Aanvankelijk werd gedacht dat het om oplichters ging, maar dat bleek een vergissing.





"Het gaat wel degelijk om personen die in onze opdracht bij mensen aanbellen", zegt Dirk Depover, woordvoerder van Child Focus. "Ze dragen kleding met ons logo en hebben ook een speciale badge bij. Ze noteren gegevens op een speciale tabletcomputer en hebben ons telefoonnummer bij voor mensen die helemaal zeker willen zijn dat ze met integere medewerkers te doen hebben." (VHS)