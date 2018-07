Rollatortreffen tijdens Cyrusfeesten 26 juli 2018

De Cyrusfeesten op zondag 2 september zullen voor een primeur zorgen. Voor het eerst zal het rollatortreffen georganiseerd worden in Poperinge. Het wordt een gezellige bijeenkomst van rollatorgebruikers tijdens de Cyrusfeesten waarbij samen een kort traject in het stadscentrum wordt afgelegd. Het startschot wordt gegeven om 14.30 uur in de Guido Gezellestraat. De finish is in lokaal dienstencentrum De Bres. Er is koffie en gebak voor alle deelnemers en begeleiders. Deelnemen is gratis. Inschrijven is wel nodig en kan via mobiliteit@poperinge.be of 057/34.66.06 voor 25 augustus. (LBR)