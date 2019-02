Rijbewijs ingetrokken na knal op bestelwagen LSI

16 februari 2019

19u50

Bron: LSI

Aan herberg De Havermuis in Poperinge is zaterdagnamiddag rond 16u een wagen op een geparkeerde bestelwagen ingereden. Door de klap brak een voorwiel van de aanrijdende Renault Clio volledig af en kwam de wagen dwars over de weg te staan. Automobilist Luc D. uit Poperinge bleef zo goed als ongedeerd maar bleek duidelijk beschonken. Na het ongeval viel de vijftiger op de grond waardoor hij toch nog gewond raakte. Een ambulance en een MUG-team snelden ter plaatse om hem de eerste zorgen toe te dienen. Zijn auto moest getakeld worden en is wellicht volledig verloren. De politie trok zijn rijbewijs alvast voor 15 dagen in.