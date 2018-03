Reglement volkstuinpark De Bommelaer goedgekeurd 31 maart 2018

03u13 0

Het huishoudelijk reglement van het nieuwe volkstuinpark De Bommelaer langs de Westlaan is door de gemeenteraad goedgekeurd. In het park worden 16 tuintjes aangelegd.





Daarnaast komen er een verharde toegangsweg, een omheining, een berging, elektriciteit en tuinmateriaal. De eerste tuiniers van het volkstuinpark in de Veurnestraat verhuizen in april naar De Bommelaer. Er kunnen tuintjes van 25, 50 of 100 vierkante meter worden gehuurd, aan een tarief van 0,50 euro per vierkante meter.





Wie in armoede leeft, krijgt een korting van 50 procent op de jaarlijkse huurprijs. Pesticiden mogen niet gebruikt worden. Het project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. (LBR)