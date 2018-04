Ree duikt op in stadscentrum JONG BOKJE RAAKT GEKNELD TUSSEN SPIJLEN VAN METALEN OMHEINING HANS VERBEKE

26 april 2018

02u29 0 Poperinge De brandweer rukte gisterenmorgen uit om een jong reebokje te redden dat klem was geraakt tussen de spijlen van een omheining. Dat gebeurde in het centrum van Poperinge, op het Gouverneur Vramboutplein. Het dier moest verdoofd en verzorgd worden. 's Namiddags kreeg het z'n vrijheid terug, in een bos in Steenvoorde.

Noa Olivier (21) was zich gisterenmorgen aan het klaarmaken om te vertrekken naar school in Roeselare toen ze door het raam van haar woonkamer plots een reebokje opmerkte.





"Eerst had ik niet door welk dier het precies was, maar toen ik m'n hoofd buiten stak, werd het me wel duidelijk. Het bokje reageerde schichtig en probeerde weg te geraken door de metalen omheining. Dat leek bijna te gaan lukken, maar ter hoogte van de achterpoten kwam hij helemaal klem te zitten. Het dier hing voorovergebogen en kon geen kant meer op. Het sloeg wild met de achterpoten op het voetpad."





Noa belde eerst haar moeder en daarna het noodnummer van de hulpdiensten. "We namen één van de spijlen weg om het dier te bevrijden", zegt brandweerluitenant Bart Couwet. "Om het dier zo weinig mogelijk extra stress te bezorgen, trokken enkele van de manschappen hun oude, donkere interventiekledij aan. Die is een pak neutraler dan de bleke kledij die we sinds een tijd dragen."





Op ontdekkingstocht

Het reebokje was gewond aan z'n nog bescheiden gewei en aan de achterpoten. Dierenarts Jan De Geest uit Watou kwam ter plaatse om het dier te verdoven en te verzorgen. "Het gaat om een jong bokje dat is uitgezwermd, net zoals zijn soortgenoten doen in deze periode van het jaar", zegt De Geest. "In de winter blijven de dieren samen, nu is dat anders. Ze gaan op ontdekkingstocht. Toch is het eerder uitzonderlijk dat zo'n dier opduikt in het volle stadscentrum. Wat ze wel doen, is van het ene bosgebied naar het andere trekken. Zo was er afgelopen winter een kudde van 35 dieren die zich ophield in het Couthofbos. Maar ook op de Rodeberg waart een kudde rond."





De brandweer bracht het slapende dier gisteren naar het Couthofbos om het daar weer los te laten bij het ontwaken. Maar omdat het dier bleef slapen, nam Jan De Geest het mee naar huis en legde het in een stal. "Toen ik halverwege de namiddag thuiskwam, stond het weer recht en zag het er goed uit. Daarop heb ik het naar een bos in Steenvoorde gebracht. Het bokje huppelde onmiddellijk vrolijk weg, de natuur in." Voor het dier in kwestie liep het dus goed af. Maar dat is allerminst altijd het geval. Jaarlijks gebeuren zo'n 20 ongevallen met reeën in de Westhoek. "Meestal steken ze 's morgens vroeg of bij valavond de straat over", zegt politieman Wim Cardon. "Daarbij worden ze vaak gevolgd door door kalveren. Meestal zijn het dan ook de jonge dieren die het slachtoffer zijn van een ongeval." De politie plaatste in de gevarenomgeving verkeersborden. Langs de kant van de weg staan speciale spiegels die met hun reflectie de dieren willen afschrikken.