Puppy Snoetje vindt na negen dagen baasjes terug 16 februari 2018

02u35 0

Puppy Snoetje van Albert Masschelein (82) en Irma Degros (75) was negen dagen vermist. Uiteindelijk vond hij vorige week zijn weg naar huis terug. "Snoetje trok zich los uit zijn halsband toen we gaan wandelen waren", vertelt Irma. "We waren bij de Garenstraat bij de Sint-Bertinuskerk toen hij ervandoor ging. Het is een heel vlug beestje en het lukte niet om hem te vangen."





Irma en Albert, uit de Vaux-Sous-Chèvremontstraat in Poperinge, hadden de puppy vier maanden geleden in huis genomen. "Snoetje is nu zes maanden oud. Albert en ik hebben al altijd een hond gehad. Onze vorige hond overleed na 17 jaar en toen hebben we Snoetje in huis genomen. Ik had dat nog nooit meegemaakt dat een van mijn honden wegloopt."





Een oproep op Facebook toonde aan dat heel wat Poperingenaars Snoetje hadden opgemerkt, maar niemand kon het beestje terugbrengen naar Irma en Albert. "Ik had niet meer verwacht dat we Snoetje gingen terugzien. Vorige week in de nacht van dinsdag of woensdag was ze hier plots terug. Albert en ik zijn heel blij dat we Snoetje terughebben." (LBR)