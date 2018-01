Publieke laadpalen voor elektrische wagens in Poperinge 02u45 0

Eandis heeft de eerste drie laadpalen voor elektrische wagens in Poperinge geplaatst. Het eerste exemplaar wordt op dinsdag 23 januari officieel in gebruik genomen aan de Paardenmarkt in Poperinge. De overige laadpalen bevinden zich aan het Stationsplein en aan het Provenplein. Eandis en Poperinge bepalen in overleg waar de publieke laadpalen het best worden voorzien. In 2018 zijn er laadpalen voorzien op het Watouplein en op de parking van de sportzone aan de Ouderdomseweg. In totaal krijgt de stad negen laadpalen tegen 2020. Er wordt rekening gehouden met het lokale parkeerbeleid, de aanwezigheid van drukbezochte sites, knooppunten van openbaar vervoer en de beschikbaarheid en de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Op termijn moet binnen een straal van 500 meter een publieke laadpaal aanwezig zijn voor elke eigenaar van een elektrische wagen. De eerste 750 van in totaal 2.500 publieke laadpalen voor elektrische wagens, gingen eind 2017 in Vlaanderen in dienst. (LBR)