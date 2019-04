Provenaar Wouter Droesbeke met Texas Café in cc Ghybe LBR

11 april 2019

Op zaterdag 13 april staat Wouter Droesbeke beter bekend als 'Wouter Pol Jan' op het podium in cc Ghybe tijdens 'Texas Café'.

Zanger Wouter Droesbeke toert al enkele jaren door onze streek. Met ‘Echo’s from the trenches’ bracht hij in Poperinge een herdenkingsreeks gewijd aan overleden strijders van ’14-’18. Hij brengt voor het eerst een unieke voorstelling in cc Ghybe in Poperinge. “Texas Café is een weergave van veel minder bekende pareltjes uit de Texaanse bluegrass music”, zegt initiatiefnemer Marc Dewilde, voorzitter Studax KFC Poperinge.

Wouter had zijn twijfels over een optreden in cc Ghybe, maar sprong uiteindelijk toch op de Texas Café trein. “Wanneer Marc Dewilde me enige maanden geleden geleden voorstelde een muzikale performance te geven in CC Gybe, had ik daar even mijn twijfels over. Een cc is namelijk niet mijn habitat en ook niet de plaats waar men zomaar wat random sfeermuziek kan brengen. Ik kreeg echter carte blanche van Marc en na wat nachten erover geslapen te hebben, was ‘Texas cafe’ geboren”, zegt Provenaar Wouter Droesbeke (52). “Mijn muzikale helden in het singer-songwriter circuit, hebben quasi allemaal een link met Texas. Of ze waren er geboren, of ze verbleven er bepaalde tijd, of ze zongen erover… De rode draad van de avond was dus gelegd. De aanwezigen zullen kunnen genieten van pareltjes uit het oeuvre van oa. John Prine, Townes Van Zandt, Steve earl, Guy Clark, Gillian Welch, Dave Rawlings, misschien aangevuld met wat Dylan en Cash songs. Ik hoop dat we met dit éénmalige project de muziekliefhebber kunnen bereiken en er samen een mooie ontspannende avond van kunnen maken.”

Tijdens ‘Texas Café’ laat Wouter zich begeleiden door Dirk Naessens en P Leon Clarissee. “Dirk speelt viool en mandoline en trad in het verleden op met Mandoline Man en Urban Trad. Dit jaar toerde hij al met Jan De Smet, Liliane Saint Pierre, Bart Herman en Philippe Robbrecht. Piet speelt sologitaar en slide o.a. bij Ride this train, Heart Attack and Vine, Les Sacs à Sacs, Boomn van de Weireld en Guy et les Michelins”, zegt Marc.

Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro en zijn te verkrijgen via marc.dewilde@telenet.be of 0474/57.14.06. Aan de deur kost een ticket 13 euro. Texas Café op zaterdag 13 april i cc Ghybe om 20.15 uur.