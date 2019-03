Prinsen en prinsessen vieren feest in scholen en rusthuizen LBR

28 maart 2019

17u45 8 Poperinge Een verlengd carnavalsweekend in Poperinge. Carnavalisten trokken donderdag naar scholen en rusthuizen om feest te vieren.

De carnavalisten waren donderdagmorgen te gast in de Pezelschool, een wijkafdeling van vrije basisschool Sint-Benedictus in Poperinge. “De peuters en kleuters lopen daar school. De hele week waren de kleuters al in de ban van de komst van prinsen en prinsessen”, zegt Nathalie Christiaen, kleuterbeleid Sint-Benedictus. “Hun oogjes glinsterden van enthousiasme toen ze de echte prins en prinses de hand mochten schudden. Vele mondjes vielen open van verbazing.”

De carnavalisten kwamen met achttien (oud-)prinsen en prinsessen langs in de school. “Natuurlijk stonden prins Sandro en prinses Stephanie vandaag in de spotlights, maar de volledige delegatie werd prinselijk ontvangen door onze leerlingen.” De kleuters paradeerden in kleurrijke pakjes en op oerdegelijke carnavalsmuziek over de catwalk. “Sommige prinsesjes konden hun geluk niet op toen prinses Stephanie spontaan met hen mee defileerde. Het was een topdag voor onze kleintjes. Ze hebben enorm genoten. Een tof initiatief van de carnavalsorde.”

Vrijdagnamiddag trekt de kindercarnavalsstoet om 13.30 uur door de Poperingse straten. “De stoet zullen onze kleutertjes aan de zijlijn meepikken. Voor hen is de beleving nu nog belangrijker dan meedoen, maar verkleed zullen ze uiteraard zijn.”

Ook in rusthuis Huize Proventier gingen de carnavalisten langs. “Senioren kunnen we moeilijk meetrekken in het carnavalsverhaal. Via deze weg proberen we toch de jongsten en de oudsten te bereiken”, legt voorzitter Lieven Ryckbosch van vzw Keikoppencarnaval uit. Prins Carnaval Sandro Nevejans amuseerde zich te pletter. “Het was erg leuk om te doen. De kindjes keken met open mond en de bejaarden waren erg dankbaar.”