Praalwagen carnavalsvereniging Orde van de Mamboetjes betrokken bij ongeval LBR

17 maart 2019

22u36 9 Poperinge De praalwagen van de Poperingse carnavalsvereniging Orde van de Mamboetjes was zondag betrokken bij een ongeval op weg naar de carnavalsstoet in Menen. De praalwagen raakte los van de auto en beschadigde twee geparkeerde auto’s.

Het moest een mooie carnavalsdag worden voor de Poperingse Mamboetjes tijdens de carnavalsstoet in Menen, maar dat draaide volledig anders uit. Onderweg naar Menen raakte hun praalwagen betrokken bij een ongeval. “In Ieper, op weg naar de stoet in Menen, is onze praalwagen losgeraakt van onze auto. Geen idee hoe dat is kunnen gebeuren. Onze wagen is beschadigd, maar jammer genoeg werden ook twee geparkeerde auto’s geraakt”, zegt Lies Soenen van O.V.D. Mamboetjes. “De rechter pilaar aan de voorkant van onze wagen was er bijna af. Er is ook verf aan de zijkant af. Onze praalwagen kan normaal gezien gerepareerd worden. We zullen er alles aan doen om de wagen in orde te krijgen, zodat we kunnen meedoen aan de carnavalsstoet in Poperinge op zondag 31 maart. Ook de geparkeerde auto’s hebben redelijk veel schade. We hebben zelf de politie gecontacteerd zodat zij verklaringen konden opnemen. De eigenaars van de geparkeerde auto’s werden gevonden en op de hoogte gebracht.”

De leden van de carnavalsvereniging verlangen om te kunnen deelnemen aan de carnavalsstoet in Menen, maar de vereniging moest forfait geven. “Aan de stoet deelnemen was niet meer mogelijk. De wagen was te beschadigd om nog naar Menen te rijden. Een aantal leden, prinsen en prinsessen waren al aangekomen in Menen en andere verenigingen lieten toe dat onze leden meegingen met hun wagens. Daar zijn we heel dankbaar voor.”