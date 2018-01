Portretten 'Vive Labeur' hangen nu in stadhuis 02u34 0 Foto Depestele De twee foto's in de inkomhal van het stadhuis.

Twee portretten van topfotograaf Stephan Vanfleteren, uit de expo 'Vive Labeur', hebben een plaatsje gekregen in het Poperingse stadhuis. De foto's van de tentoonstelling, die over de Chinese gastarbeiders tijdens de Eerste Wereldoorlog ging, hangen in de inkom, voor de raadszaal. Het gaat om inwoners van dorpen waar de Chinese arbeiders vandaan kwamen.





"De portretten werden speciaal voor Poperinge gemaakt. We konden ze ergens opbergen of er iets nuttigs mee doen. Wel, we kozen ervoor om ze een plek te geven in het stadhuis", zegt schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen).





De andere beelden die werden gemaakt door fotografen Stephan Vanfleteren en Sanne De Wilde zijn momenteel wel opgeborgen. "Er is een mogelijkheid dat we de beelden uitlenen aan het Confuciusinstituut van de Hogeschool West-Vlaanderen, waar heel wat Chinese studenten over de vloer komen, maar dat is niet zeker", stelt de schepen. Op de Chinese herdenkingssite Busseboom in Poperinge zullen alleszins geen foto's van de expo geplaatst worden. (LBR)