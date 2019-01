Popsjot is op zoek naar lesgevende talenten LBR

15 januari 2019

Popsjot is op zoek naar lesgevers om activiteiten en kampen voor te bereiden en die ook te geven.

Poperinge biedt een divers aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar aan tijdens de krokus-, paas-, zomer-, herst- en kerstvakantie onder de noemer ‘Popsjot’. Dit gaat van halve dagactiviteiten, dagactiviteiten tot meerdaagse dagkampen en lessenreeksen. Het aanbod bestaat uit knutselen, avontuur, sport, ontspanning, actie…

Popsjot is op zoek naar lesgevende talenten. Ben je ouder dan 18 en heb je een pedagogisch diploma of een attest als initiator op zak? Dan kan je bij Popsjot terecht als lesgever. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van een activiteit of kamp die je dan ook mag geven. Meer info via popsjot@poperinge.be.