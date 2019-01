Poperingse schrijfster Greet Foulon opent nieuwe lezingenreeks ‘Roots’ LBR

Een nieuwe lezingenreeks start op 27 januari in de Poperingse bibliotheek 'De Letterbeek'. Schrijfster Greet Foulon komt er langs met haar debuutroman 'Ronny'.

Onder de noemer ‘Roots’ start een nieuwe lezingsreeks in de Poperingse bibliotheek ‘De Letterbeek’. De Poperingse schrijfster Greet Foulon bijt de spits af met haar debuutroman ‘Ronny’ die ze schreef in 2017. “Tijdens een gezellige aperitieflezing leest Greet een drietal fragmenten voor en interviewt een bibmedewerker haar over haar afkomst en jeugd, haar eerste schrijfsels, de thema’s die haar inspireren, het hoe en waarom van haar schrijven... Greet zal aan de piano ook zorgen voor de muzikale intermezzi”, klinkt het bij de Poperingse bibliotheek. Greet Foulon komt op zondag 27 januari langs van 11.00 uur tot 12.30 uur om te praten over haar boek ‘Ronny’. De toegangsprijs is 2 euro. Vooraf inschrijven kan via bib@poperinge.be en 057/33.29.02.