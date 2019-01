Poperingse ondernemers zetten 2019 goed in LBR

17 januari 2019

18u00 0 Poperinge Niet minder dan 275 ondernemers waren aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van de Stedelijke Raad voor Lokale Economie en Unizo.

Op woensdagavond 16 januari organiseerde de Stedelijke Raad voor Lokale Economie in samenwerking met Unizo Poperinge, Unizo IJzerbode, Popshop, VOKA en de Stad Poperinge zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dit jaar vond de receptie plaats in Palace. Niet minder dan 275 ondernemers schreven zich in voor de nieuwjaarsreceptie. Zij werden getrakteerd op een hapje, een drankje en een walking dinner. Voorafgaand aan het walking dinner werd één ondernemer de gelukkige winnaar van 625 euro publiciteitswaarde van Blits. Gastspreker op deze avond was Jeroen Cauwelier van UniQuest Travellers.