Poperingse Cibus nv overgenomen door veevoederbedrijf Leievoeders nv LBR

27 december 2018

18u07 0 Poperinge Veevoederbedrijf Leievoeders nv uit Waregem neemt de activiteiten van Cibus nv uit Poperinge over, dat ook vestigingen heeft in Ieper en Roeselare.

Leievoeders nv versterkt met deze overname zijn positie op de Belgische markt van veevoederbedrijven. Het gaat om een overname met behoud van personeel. Samen zal Leievoeders 80 mensen tewerkstellen. Ook de zusterbedrijven van Cibus zijn in de overname betrokken. De naam en het merk Cibus blijven bestaan. Hun producten worden een aanvulling op het aanbod van Leievoeders. De overname is onder voorbehoud van goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit.

“Cibus is een bedrijf dat altijd gestoeld heeft op zijn familiale waarden en we zijn dan ook zeer verheugd dat we in de warme schoot van een gelijkaardig familiebedrijf terechtkomen. Daar zullen onze personeelsleden, klanten en leveranciers zich comfortabel bij voelen, zoals ze altijd al gewoon waren”, benadrukt Paul Ghekiere, zaakvoerder van Cibus nv. Francis Vandeputte, medezaakvoerder van Leievoeders, vult aan: “Van onze kant zijn we dan weer zeer verheugd dat we met de overname onze positie op de markt kunnen verstevigen.”