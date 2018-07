Poperingse bowling naast zwembad opent de deuren 17 juli 2018

Poperinge De nieuwe bowling De Goe Smete is geopend.

Eigenaar en bouwheer Peter Verhelst van bvba De Goe Smete heeft in Koekelare al een bowling met 14 bowlingbanen en zal de bowling in Poperinge niet zelf uitbaten. Dat laat hij over aan Tom Turkelboom (39) en Kimberly Blomme (30). "Ons openingsweekend is bijzonder goed verlopen", klinkt het bij de uitbaters. "Mensen hebben zich echt geamuseerd en het werd onverwacht druk. Het mooie weer zorgde ook voor veel volk. Zwemmers zijn al in de cafetaria binnengesprongen na hun zwembeurt. De nieuwsgierigen waren geïmponeerd van zowel de cafetaria als de bowling." De bowling telt 18 bowlingbanen voorzien van de laatste nieuwe technieken. Burgemeester Christof Dejaegher verklaarde de bowling 'De Goe Smete' officieel geopend door een balletje te gooien op één van de banen. Schepen van Sport Jurgen Vanlerberghe glunderde. "We hebben al veel positieve reacties gekregen", vertelt hij. "Alles moet uiteraard nog loslopen, maar het doet deugd. De zwemclub vroeg ons ook al of hun inschrijvingsmoment bij ons mocht doorgaan." Bowling De Goe Smete is tijdens de vakantie geopend van maandag t.e.m. vrijdag van 11 uur tot 23 uur en in het weekend van 10 uur tot 23 uur. Voor meer informatie www.degoesmete.be.





(LBR)