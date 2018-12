Poperingse atletiekclub organiseert Lichtjesloop voor het goede doel Atletiekclub zamelt geld in voor vzw Albatros door te wandelen en lopen LBR

10 december 2018

15u46 0 Poperinge De Poperingse atletiekclub Flac Hoppeland organiseert, op vrijdag 21 december, een Lichtjesloop in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengst gaat naar vzw Albatros.

Wandelaars en lopers kunnen op vrijdag 21 december, tussen 18.30 uur en 20 uur, op de Poperingse atletiekpiste deelnemen aan de Lichtjesloop ten voordele van vzw Albatros. De trainersgroep van de atletiekclub Flac Hoppeland lanceerde het idee om de Lichtjesloop te organiseren. “Acht jaar geleden organiseerde onze trainer Luc Busschaert al eens een éénmalige sponsorloop na de aardbeving in Haïti”, vertelt Kristof Baes die samen met Lore Dewulf, Bauke Pouseele, Yves Verstraete en Lukas Outtier in de werkgroep zit. “Ondanks het slechte weer bracht die actie ongeveer 3.800 euro op.

“Een trainingsmoment van onze atleten zullen we omzetten tot een actie voor De Warmste Week. Niet alleen onze eigen atleten kunnen rondjes lopen op de piste. We nodigen iedereen uit om dit ook te doen om het goede doel te steunen. De grote mastlichten op de atletiekpiste gaan uit en het is de bedoeling dat de deelnemers een eigen lichtje meenemen om de piste te verlichten. Dat mag trouwens gelijk welk lichtje zijn”, vertelt Kristof. “Wandelaars zijn zeker ook welkom om hun steentje bij te dragen. Zij kunnen in baan vijf en zes terecht, op die manier belemmeren de lopers en wandelaars elkaar niet. Het aantal toertjes dat je loopt of wandelt in dat anderhalf uur mag je zelf bepalen. De Lichtjesloop valt toevallig op de kortste dag van het jaar, dus we hopen die donkere dag een stuk aangenamer te maken met onze actie.” Als goed doel koos de atletiekclub voor vzw Albatros uit Poperinge die deel uitmaken van de Welzijnsschakels. “Één van onze atleten sloot zich enkele jaren geleden via Albatros aan bij onze atletiekclub. Ons goed doel was dan ook vlug gekozen.”

Albatros is een Poperingse vereniging waarin vrijwilligers inwijkelingen wegwijs maken in de stad. “Het aantal migranten die we begeleiden varieert continu. Momenteel begeleiden we 150 personen, inclusief kinderen. Ons aantal vrijwilligers schommelt tussen de 25 en 30 personen en eigenlijk zijn dat er veel te weinig. Nieuwe vrijwilligers zijn zeker altijd welkom”, vertelt Manu Claes van vzw Albatros. “Het is voor ons belangrijk om publieke aandacht te krijgen zodat we goodwill kunnen creëren bij de bevolking om open te staan voor de noden van de migranten. Integratie kan immers maar slagen als het gebeurt tussen beide partijen.”

Op vrijdag 21 december kan je op de Poperingse atletiekpiste deelnemen aan de Lichtjesloop. Tussen 18.30 uur en 20 uur kan je voor 3 euro (- 12 jaar) of 5 euro (+ 12 jaar) wandelen of lopen ten voordele van vzw Albatros. Elke deelnemer krijgt een gratis glowstick. Meer informatie over de Lichtjesloop kan je vinden op de Facebookpagina. Nieuwe vrijwilligers voor Albatros kunnen mailen naar manuclaes@skynet.be.