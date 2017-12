Poperings stadspark krijgt er atypisch WOI-monument bij 02u34 0 Peter Berghman In de Gasthuiskapel werd de sculptuur al eens op ware grootte uitgevoerd in klei. Poperinge Het Poperingse stadspark 'Burggraaf Frimout Park' krijgt er volgende zomer een nieuw WOI-monument bij. Het wordt een beeld van de Roeselaarse beeldhouwer Peter Berghman van zes meter lang en vier meter hoog. Opvallend: het beeld ligt op de rug op schragen.De werktitel is 'Shot at Dawn'.

De Roeselaarse beeldhouwer Peter Berghman maakt het monument in opdracht van de Wereldoorlog I-cel.





Het kunstwerk zal terug te vinden zijn in het stadspark 'Burggraaf Frimout Park' van Poperinge. Als inspiratiebron gebruikte Berghman het WO I-monument op de Grote Markt in Poperinge. "Maar dit kunstwerk ligt plat en wordt gedragen door twee schragen. Voorbijgangers zullen in het kunstwerk kunnen kijken en stappen", vertelt kunstenaar Peter Berghman. Het ontwerp is van de Nederlandse kunstenaar Anno Dijkstra. Roeselarenaar Peter Berghman werkt het uit tot een bronzen beeld van zes meter lang en vier meter hoog. "We gooien letterlijk heilige huisjes omver. We willen mensen op een andere manier doen nadenken over de oorlog", vraagt Peter Berghman zich af.





De werktitel van het monument is momenteel 'Shot at Dawn'. "Het is een monument over helen. De wonde van de oorlog kan pas genezen als alle verhalen worden verteld." In de zomer van 2018 zal Berghman ter plaatse het werk moeten assembleren, omdat het anders niet binnen geraakt. "Er werd ongeveer 100.000 euro vrijgemaakt voor het kunstwerk, waarvan 25.000 euro door ons zal betaald worden", klinkt het bij schepen van Toerisme Jurgen Vanlerberghe (Samen). (LBR)