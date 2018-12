Poperingenaar brengt lied uit waarvan opbrengst naar de Zelfmoordlijn gaat: “Het is belangrijk om eerlijk over je gevoelens te kunnen praten.” Rapper Pjay brengt single ‘Blame Us’ uit in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel Laurie Bailliu

05 december 2018

12u00 0

Poperingenaar Pieterjan Noppe heeft als rapper Pjay de single ‘Blame Us’ uitgebracht in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengst gaan naar de Zelfmoordlijn.

Het hoogste zelfmoordcijfer in West-Europa vind je in België. “De zelfmoordcijfers in West-Vlaanderen zijn een groot probleem. Al van toen ik jong was, hoor ik te veel verhalen van mensen die zichzelf van het leven ontnemen”, vertelt Pieterjan Noppe. Enkele jaren geleden verhuisde de Poperingenaar naar Brussel, maar hij zakt nog regelmatig af naar zijn geboortestad. “Een paar jaar geleden verloor ik een Poperingse vriend door zelfdoding. Vorig jaar stapten een groepje vrienden en familie van Gent naar Poperinge als eerbetoon aan hem. Dat initiatief werd gekoppeld aan de Warmste Week van Studio Brussel en de opbrengst ging integraal naar de Zelfmoordlijn 1813. Ik vond dat ik dit jaar mijn steentje moest bijdragen.”

Sinds een paar jaar maakt Pieterjan rapmuziek en ondertussen heeft hij drie EP’s op zijn naam staan. Hij schopte het in 2015 al tot in de finale van Westtalent en ontving de Prijs voor Opkomend Talent van Poperinge. Hij nam deel aan Humo’s Rock Rally in 2016. “Het idee ontstond om een nummer voor de Warmste Week te maken om zo het goede doel te steunen. Ik heb er nooit aan getwijfeld om de Zelfmoordlijn als goede doel te kiezen. De Zelfmoordlijn kan de financiële steun zeker goed gebruiken. Ik hoop dat ik via mijn actie mensen kan aansporen om over zelfdoding te praten, want jammer genoeg is het nog steeds een taboe. We worden verwacht om sterk in onze schoenen te staan, terwijl niet iedereen zich goed in zijn of haar vel voelt. Het is belangrijk om eerlijk over onze gevoelens te kunnen praten.”

In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel maakte Pieterjan het nummer ‘Blame Us’. “De tekst komt eigenlijk uit twee nummers die ik in vorige projecten al heb uitgebracht. Ik voegde bepaalde stukken van de tekst samen en plaatste er een andere beat onder. Het is een sterk nummer geworden. Het gaat over het niet tevreden zijn in een bepaalde levenssituatie en over zelfdoding op zich. Een thema dat zeker niet populair is in de hedendaagse muziek, maar ook niet onder stoelen en banken mag worden geschoven”, legt Pieterjan uit. “Inspiratie voor songteksten haal ik overal. De tekst van ‘Blame Us’ schreef ik misschien wel in een periode waar ik mezelf niet zo goed voelde. De laatste strofe schreef ik na het horen dat iemand zich van het leven had ontnomen, waardoor ik terug erg met het thema bezig was.”

Het nummer ‘Blame Us’ is te verkrijgen via online streaming sites zoals iTunes en Google Music en wordt voor 5 euro te koop aangeboden. De volledige opbrengst gaat naar de Zelfmoordlijn 1813. Wie een fysieke single wil kopen, kan contact opnemen met Pieterjan via zijn Facebookpagina ‘Pjay’.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of zelfmoord1813.be.