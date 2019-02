Poperinge zoekt Kei van een Ondernemer LBR

25 februari 2019

16u02 0 Poperinge De tweede editie van ‘Kei van een Ondernemer’ gaat door op donderdag 5 september 2019. Met deze wedstrijd wil de raad verdienstelijke Poperingse ondernemers in de kijker zetten. In totaal worden er zes prijzen uitgereikt. Deelnemen kan tot en met zaterdag 1 juni.

De Stedelijke Raad voor Lokale Economie organiseert dit jaar opnieuw ‘Kei van een Ondernemer’. “We willen vooral de ondernemers onderling inspireren, tonen wie en wat er allemaal gevestigd is in Poperinge en hoe trots we er wel op mogen zijn”, zegt John Dewulf, de voorzitter van de Stedelijke Raad voor Lokale Economie. “We hebben zo’n divers aanbod aan handelszaken, bedrijven en ondernemers die heel sterk bezig zijn in binnen- en buitenland en daar moeten we mee uitpakken! Daarnaast is er ook een speciale bedanking voorzien voor ondernemers die al jaar en dag in Poperinge actief zijn of waren.”

De zes categorieën zijn:

- Kei van een Starter

- Kei van een Winkel

- Kei van een Bedrijf

- Kei van een Milieu Bewuste Ondernemer

- Kei van Het Goede Leven

- Lifetime Achievement

De inschrijvingen voor de zes categorieën werden recent opengesteld. Wil je jezelf of iemand anders graag kandidaat stellen voor een categorie? Of wil je iemand voordragen voor de Lifetime Achievement-prijs? Het digitale deelnameformulier is terug te vinden via www.poperinge.be/keivaneenondernemer. Alle informatie en het wedstrijdreglement kan je ook nalezen op de pagina. Deelnemen kan tot en met zaterdag 1 juni 2019. De jury selecteert per categorie een top vijf.

Op donderdag 5 september worden de winnaars bekend gemaakt gevolgd door een culinaire avond. De showroom van Garage Duran wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot feestzaal, waar alle ondernemers welkom zijn. Voor meer informatie kun je terecht bij John Dewulf via info@dewulfjohninterieur.be of 0495 50 89 17 en Florentien Lahoutte via florentien.lahoutte@poperinge.be of 057 34 66 93.