Poperinge krijgt tweede SAVE-label LBR

04 maart 2019

15u10 0 Poperinge Het stadsbestuur en de lokale politie van Poperinge hebben een tweede SAVE-label van Ouders van Verongelukte Kinderen vzw gekregen.

Lotgenotenorganisatie OVK, Ouders van Verongelukte Kinderen, zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren drastisch te doen dalen. Om dit te verwezenlijken, betrekt OVK de steden en gemeenten bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid. In 2011 werd het SAVE-charter Steden & Gemeenten ontwikkeld, om steden en gemeenten aan te sporen een beter en veiliger beleid rond mobiliteit te voeren. Poperinge heeft nu een tweede SAVE-label in ontvangst genomen. Dit is ondertussen het 74ste SAVE-label in Vlaanderen. “We hebben dat tweede label te danken aan enkele belangrijke infrastructurele maatregelen, zoals de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad naar Woesten, de herinrichting van de schoolomgeving van het Sint-Franciscusinstituut in de Bruggestraat en de verbetering van de voetpaden aan het Burgemeester Bertenplein, nabij het Sint-Janscollege. We hebben ook nieuwe zones 30 ingevoerd, onder andere in de dorpskern van Watou en in de Bellewijk. Daarnaast hebben we een schoolstraat op proef ingevoerd bij Freinetschool De Torteltuin langs de Werf en een reglement opgesteld voor de inrichting van tijdelijke speelstraten”, zegt schepen Marjan Chapelle (Samen).