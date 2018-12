Poperinge krijgt supersnel internet LBR

27 december 2018

11u42 0 Poperinge Het netbedrijf Fluvius plant begin volgend jaar een glasvezelkabel voor supersnel internet in Poperinge.

In begin 2019 voorziet netbedrijf Fluvius een pilootproject voor ‘glasvezel-tot-in-de-woning’ in vijf Vlaamse steden en gemeenten.De kabel moet zorgen voor een supersnelle verbinding. De bedoeling is om in 2019 in onder meer Poperinge en Diksmuide supersnel internet te voorzien. Het pilootproject heeft een budget van 30 miljoen euro, gefinancierd door Fluvius.