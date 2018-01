Poperinge is klaar voor Maand van de hopscheuten TOERISTISCHE DIENST PROMOOT 'WITTE GOUD' VAN HET VELD TOT OP HET BORD LAURIE BAILLIU

25 januari 2018

02u40 0 Poperinge Wil je het witte goud van de streek leren kennen? Dan zit je in maart, de Maand van de Hopscheuten, in Poperinge zeker goed. Toerisme Poperinge zet tal van evenementen op poten voor mensen die de hopscheuten willen leren kennen en ermee willen koken. Het witte goud staat dan ook op het menu in dertien restaurants. Wie wil deelnemen aan de activiteiten, wacht best niet te lang om zich in te schrijven, want de interesse is groot.

"Heel wat mensen komen van over het hele land om de scheuten te proeven en te zien vanwaar deze groente komt", vertelt Eva Bouve van toerisme Poperinge. "Hopscheuten kondigen de lente aan. Ze betekenen de start van een nieuw toeristisch seizoen."





Hopscheuten, het witte goud, zijn in en om Poperinge het summum van de gastronomie. Tijdens de maand van de hopscheuten zetten dertien Poperingse chefs het witte goud op hun menu's. Ze serveren heel de maand dagverse hopscheuten, geleverd door lokale telers.





Intensieve periode

"Als restaurants 's middags hopscheuten nodig hebben, plukken we die 's morgens vroeg. Voor een kilo hopscheuten ben je al vlug een tweetal uur aan het plukken. Het is een intensieve periode en de voorbereidingen zijn al een tijdje aan de gang", vertelt Benedikte Coutigny van hopboerderij 't Hoppecruyt in Proven. Samen met haar man Wout Desmyter is ze actief als hopboer(in). "We zijn nu al bezig met de voorbereidingen voor de bestellingen in februari. De ingetafelde hopscheuten kunnen we dan leveren. De hopscheuten die we buiten telen kunnen we pas in maart aanbieden."





Onder meer bij restaurant Pegasus, 't Blauwers Huys, Terminus, 't Hommelhof, Manoir Ogygia worden hopscheuten geserveerd. Dat gebeurt in verschillende bereidingen: rauw, gebakken, geblancheerd of gefrituurd. "Dit jaar mogen we ook drie nieuwe restaurants opnemen in de lijst. Sterrenrestaurant Hostellerie St. Nicolas, die tijdelijk een pop-up restaurant opent in Poperinge, Flou's eet- en praatkaffee en restaurant 'Een huis tussen dag en morgen' uit Watou." In februari zal chef Franky Vanderhaeghe voor enkele maanden in de potten roeren in zijn pop-up restaurant St-Nicolas-Kring. "In ons restaurant in Elverdinge gaan we ook aan de slag met hopscheuten en we wilden dit zeker ook in Poperinge doen. Het is een goed en lekker product. We voorzien een speciaal menu met onze hopscheutbereidingen. Zelf eet ik ze het liefst in een klassieke bereiding", klinkt het bij chef Franky Vanderhaeghe.





Toerisme Poperinge zet tal van evenementen op poten voor mensen die de hopscheuten willen leren kennen en ermee aan de slag willen gaan. De Hopscheutenhappening biedt mensen o.a. een antwoord op de vragen: Hoe worden hopscheuten geteeld? In welke producten worden ze nog verwerkt? Vzw Keurbroederschap De Witte Ranke neemt voor de 20ste keer hun deelnemers mee: een dag bij de hopboer, op restaurant en in de brouwerij. Deelnemen kan op 17, 18, 22 en 24 maart 2018. "De culinaire ateliers laten de deelnemers ook kennis maken met het witte goud, maar daar wordt niet op restaurant gegaan. Ze gaan zelf aan de slag om een gerecht te maken." Een gids kan je op 3, 10, 17 en 24 maart meenemen van boerderij tot restaurant, met in de hoofdrol de Poperingse hopscheuten en streekbieren. "Het Hopmuseum opent tijdens het eerste weekend van maart opnieuw de deuren. Om hun openingsweekend te vieren worden de kelderrestjes opnieuw opgedronken en dat gebeurt met een hapje van hopscheuten", laat Eva nog weten. Inschrijven kan op www.toerismepoperinge.be/nl/hopscheuten-feest-voor-fijnproevers. Snel zijn is de boodschap.