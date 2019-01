Poperinge in 't wit LBR

23 januari 2019

09u15 0

Een mooi sneeuwtafereel en een trage ochtendspits vanmorgen in Poperinge. Zoals voorspeld sneeuwde het vannacht en omstreeks 7 uur vielen er nog steeds sneeuwvlokken. De strooidiensten in Poperinge reden vannacht opnieuw uit. De foto’s zijn genomen op de Grote Markt en in de Veurnestraat in Poperinge. Voor wie straks de weg op moet, wees voorzichtig.