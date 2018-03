Pop-upcafé CharLies blijft definitief open 03 maart 2018

02u42 0 Poperinge Het pop-upcafé CharLies in Abele blijft definitief open. Dat hebben Nico Debuysere en zijn vrouw Lies Regheere beslist na de succesvolle zomerperiode.

"We zijn gebeten door het horecabeestje", klinkt het bij Nico Debuysere (42) en Lies Regheere (30). "In juli, augustus en september ontvingen we mensen in onze openluchtbar 'CharLies', achteraan in onze tuin. Een pop-up mag maximaal 90 dagen openblijven. CharLies was een succes en we deden het echt te graag om er niet mee verder te gaan. Klanten vonden het ook heel jammer dat we zouden sluiten. We beslisten onmiddellijk dat we niet zouden stoppen met CharLies, maar we moesten uiteraard eerst in orde zijn met onze vergunningen voor we opnieuw konden starten." Nico woont op het Abeleplein samen met zijn vrouw Lies Regheere en hun zoontjes Michel (5) en Emile (2).





Gisteravond, tussen de sneeuw en met vriesweer, was het de officiële opening van 'café aan de schreve: CharLies', de openluchtbar van Lies en Nico. "De klanten worden verwend met dekentjes, terrasverwarming en een kampvuur. Het is de bedoeling dat onze privéwoning wordt verbouwd zodat onze klanten ook binnen kunnen zitten." De bar is tijdens de week open vanaf 17 uur en in het weekend vanaf 10 uur. Dinsdag en woensdag is CharLies gesloten.





"Vrijdag is er happy hour en zondag zijn er hapjes tussen 11 uur en 13 uur", zegt Lies. (LBR)