Pop.pas en Pop.kadobon doen het goed 20 februari 2018

02u38 0 Poperinge Het jaarrapport 2017 van de Pop.pas en de Pop.kadobon werd deze week gelanceerd. Uit het rapport blijkt dat de Pop.pas en de Pop.kadobon populair zijn.

In 2017 werden 1289 Pop.kadobonnen verkocht voor een totaalbedrag van 64 485,81 euro. "Dit bedrag wordt lokaal besteed bij Poperingse handelaars. In vergelijking met 2016 is dit een enorme stijging. Toen werden er in totaal 28 361,60 euro aan cadeaubonnen verkocht", zegt Florentien Lahoutte, deskundige lokale economie in Poperinge.





De Pop.pas is een spaarkaart waarmee bij heel wat handelaars Pop.kansen kan gespaard worden. Eind 2017 werd afgeklokt op 15.282 actieve Pop.passen.





"Deze 15.282 gebruikers scanden per maand gemiddeld 26.490 keer aan een tablet bij de Poperingse handelaars. In totaal goed voor 553.014 uitgereikte Pop.punten."





Vanuit vzw Centrummanagement worden acties ingericht op de Pop.pas en de Pop.kadobon in 2018 verder te blijven ondersteunen. "Voor de handelaars wordt er in het voorjaar ook een infovergadering georganiseerd."





Op www.shopinpops.be vind je alle informatie terug over de Pop.pas. (LBR)