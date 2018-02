Politici kop van Jut op infoavond buurtcomité LEEFBAAR POPERINGE VERZAMELT 120 BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN WINDTURBINES LAURIE BAILLIU

21 februari 2018

02u45 0 Poperinge Een 200-tal mensen was gisteravond aanwezig op de infoavond van buurtcomité Leefbaar Poperinge. Ze kregen er te horen wat de gevolgen zouden zijn van de komst van twee windturbines van 200 meter hoog en 114 meter rotordiameter op de Poperingse industriezone. Lokale politici waren er niet, wat leidde tot heel wat kritiek van de aanwezigen.

De infoavond van protestcomité Leefbaar Poperinge in een loods aan de Europalaan gisteravond, kon op heel wat aandacht rekenen. Een expert en een ervaringsdeskundige kwamen er uitleg geven, er werden filmpjes getoond van de overlast van de schaduwslag en een geluidsopname maakte duidelijk dat de turbines ook nefast zijn voor de nachtrust van de buurtbewoners. Maar kop van Jut waren de Poperingse politici. Geen enkele schepen was immers aanwezig.





Geen politici

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) vindt het niet fair dat hij met de vinger gewezen wordt. "Het is niet eenvoudig om een gaatje in de agenda te vinden. Ik heb me in de vooravond dan ook verontschuldigd bij de organisatie", zegt hij. "Ik moest -samen met enkele andere politici- aanwezig zijn op de commissievergadering van de gemeenteraad over de herzieningen van het structuurplan."





Ook schepen voor Huisvesting Jurgen Vanlerberghe gaf verstek. "Afgelopen zaterdag heb ik wel een gesprek gehad met de organisatoren, dus ik steek me zeker niet weg. Sommigen denken misschien dat we om 19 uur huiswaarts keren, voetjes laten rusten en Netflix kijken, maar dat is niet zo", zegt Vanlerberghe (Samen). "Het stadsbestuur moet in dit dossier een advies formuleren. We kunnen niet voor onze beurt spreken. Ons advies wordt, samen met heel wat andere adviezen, door het provinciebestuur meegenomen om een beslissing te nemen."





Waarschuwen

Bij de Poperingenaars leeft de komst van de windturbines wél overduidelijk. De infoavond trok een 200-tal mensen. "Zo'n grote opkomst hadden we niet verwacht", zegt Carole Parmentier (39) van het comité. "We hopen hiermee alle betrokken partijen te waarschuwen over de gevolgen van de aanvraag."





Evelyn Ledoux (38) is zich wel bewust van doe gevolgen. Samen met haar echtgenoot Anthony Baert (43) en drie kinderen Elvira (12), Marilou (10) en Quincy (8) woont ze langs de Vlaanderenlaan bij hun bedrijf Yelba. "Er staan nu al vier windturbines van 140 meter hoog op de industriezone en dat langs de ene kant van mijn huis. De twee nieuwe exemplaren zouden langs de andere kant van ons huis komen. Ik ben bang voor het effect van de combinatie", zegt Ledoux. "Als ik 's nachts wakker word, houdt het geluid van de windmolens me uit mijn slaap en de schaduwslag in de tuin is ook geen pretje. We zijn helemaal niet tegen milieubewust leven, maar ik maak me zorgen over het welzijn van ons gezin en medewerkers. Het moet leefbaar blijven."





120 bezwaarschriften

Na de infoavond begeleidde het comité aanwezigen bij het opmaken van bezwaarschriften. "We verzamelden er een 120-tal", aldus Parmentier.