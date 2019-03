Pi tot 4.000 cijfers na de komma. Het straffe geheugen van Laura LBR

18u06 0 Poperinge Het is Pi-dag vandaag en daar kent de Poperingse Laura Moeneclaey iets van. Enkele jaren geleden ze maar liefst 4.000 cijfers na de komma!

Als 15-jarige zagen we Laura Moeneclaey in 2014 op televisie verschijnen. Ze kon pi tot 4.000 cijfers na de komma opzeggen. Toen leerde ze elke dag honderd cijfers vanbuiten. Haar leraar wiskunde uit het tweede secundair in het Sint-Janscollege sprak voor het eerst over pi en Laura was onmiddellijk geïntrigeerd.

“Recordhouders kunnen 70.000 getallen memoriseren. Zover ben ik niet geraakt. In november 2014 kreeg ik een aanbieding van VTM voor het programma ‘Zijn er nog kroketten’ en toen had ik de aanmoediging om heel sterk door te gaan”, vertelt Laura. “Mijn ouders hadden een landbouwbedrijf, dus cijfers waren voor mij altijd aanwezig. De koeien hebben allemaal een oormerknummer met enkele cijfers en dat wou ik als kind altijd memoriseren om mijn vader te kunnen helpen. Toen ik begon met de cijfers na de komma van pi heb ik die altijd per 5 gestructureerd. Als je toen aan mij vroeg om de positie van een getal te bepalen, bijvoorbeeld 983, dan kon ik vanaf 950 starten en op die manier het getal vinden. Dat was toen iets dat uniek was.”

Na de uitzending op VTM in december 2014 is Laura gestopt met nieuwe cijfers te memoriseren. “Toen kon ik er 4.000 na de komma. De massale media-aandacht was mooi geweest en ik wou niet als afgezaagd schepsel beschouwd worden. Ik kan de eerste 1.000 nog, maar ik herhaal ze nog zeer zelden. Ik focus me nu volop op mijn studies, want voor mij komt dit op de allereerste plaats”, zegt Laura.

“Ik heb mijn passie gevonden in de farmacie. Sinds september ben ik aan deze studies begonnen. Ik doe al een jaar half vakantiejob in een Poperingse apotheek en ik merk dat een goed geheugen daarvan pas komt!”