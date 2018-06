Pastoorstraatkermis 29 juni 2018

Op 30 juni is het feest in Reningelst. De 10ste Pastoorstraatkermis is er vanaf 15.30 uur met optredens van onder andere Studio Ine, Jan Wuytens en Duo en The Jokes. Tussen de optredens door is er randanimatie voor de kinderen en karikaturist Marin komt nog een tekening maken. De avond wordt afgesloten met een afterparty met DJ Didi. (LBR)