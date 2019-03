Paasweekend is van Den Couter Festival LBR

23 maart 2019

09u27 0 Poperinge Den Couter Festival is het jaarlijks festival in Poperinge georganiseerd door Jeugdhuis Den Couter vzw. Dit jaar staan ze er terug met een nieuwe editie tijdens het paasweekend op 19, 20 en 21 april.

Na de succesvolle edities van afgelopen jaren pakt Jeugdhuis Den Couter vzw uit met een nieuwe editie van Den Couter Festival. “Dit jaar gaan we een minstens evenwaardig festival op poten te zetten gedurende het paasweekend op 19, 20 én 21 april”, zegt het organiserende Jeugdhuis Den Couter vzw. “Als organisatie binnen het kader van een jeugdhuis gaat onze missie veel verder dan enkel alleen het festival. We hebben bijvoorbeeld een neus voor jong, nieuw en opkomend talent uit de streek.”

Op vrijdag 19 april knallen ze hun festival op gang in het jeugdhuis met Den Couter Historic Rally en met gratis inkom. “Zaterdag 20 april beginnen we dan aan het echte werk, muziek op 3 stages voor jong en oud. Vanaf 14 uur kan je komen genieten van een frisse pint en de gezelligste radio van het land die gemaakt wordt door het duo Didier zkt Naam.” Op de mainstage staan bands, een vleugje hiphop en wat bekend DJ-geweld. “Niemand minder dan Ann Sofie & Pjay, Edward, Lilli Grace, Uberdope, Shizzle le sauvage en kukrdroog zullen jullie aan deze stage in extase brengen. We zetten ook de deuren van onze ravecave en geven Coudijzer, Clamor, Never Mind, Cromanty, Jonezz en صلصة الثوم het beste van zichzelf. De derde stage is voorbehouden voor bekende Poperingse DJ’s en een Compact Disk Dummie. Hier zullen Deaf Generation, Ruben, Djanus en Nazdrovje deuntje met plezier op u loslaten.”

Op zondag 21 april wordt er getrakteerd met een zondags drankje en wordt er ’s avonds afgesloten met KleinexSanders, PJ&Miads en Deaf dropz. “We zijn er door en voor de jeugd. We zijn met andere woorden niet uit op de inhoud van hun portemonnee. Dat vertaalt zich in de spotgoedkope tickets voor het festival, 8 euro VVK en 12 euro ADD.” Surf naar www.dencouterfestival.be of naar onze Facebookpagina voor meer informatie.