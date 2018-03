Paaseierenraap met knutselspelletjes in Schipvaarthoeve 13 maart 2018

Op de Schipvaarthoeve kunnen kinderen paaseieren zoeken op zaterdag 31 maart van 9.30 tot 11.30 uur. Alle paaseieren worden op het eind samengebracht en verdeeld, zodat iedereen tevreden naar huis kan gaan. Alle kinderen kunnen ook meewerken aan enkele knutselactiviteiten. De oudsten kunnen een bloembakje maken en de kleuters kunnen kiezen voor glittertattoos. Een knutselwerkje maken, fruit persen en een paar spelletjes rond groenten en fruit behoren ook tot de mogelijkheden. Deelnemen kost 6 euro voor leden en 9 euro voor niet-leden. Inschrijven via het nummer 057/36.45.22 of via sandrine.hal@hotmail.com. (LBR)