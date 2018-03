Oudste Poperingenaar (104) overleden 12 maart 2018

02u32 0

De oudste Poperingenaar Agnes Leys is overleden, op 104-jarige leeftijd.





Ze werd geboren op 21 december 1913 in Roesbrugge-Haringe en overleed in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge op 1 maart 2018. Ze was de weduwe van Jozef Creus. Haar uitvaartplechtigheid vond afgelopen zaterdag plaats in de Sint-Bertinuskerk in Poperinge. (LBR)