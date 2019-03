Oudste hoeve van Watou gerestaureerd Christophe Maertens

29 maart 2019

17u04 0 Poperinge In de Palingstraat tussen Poperinge en Watou wordt momenteel de beschermde hoeve gerestaureerd. “Het is de oudste boerderij van Watou”, zegt Antoon Couttenye.

De beschermde vakwerkhoeve bestaat uit een oude boerenwoonst en een schuur. “Die waren in vervallen toestand en de hoeve wordt nu gerestaureerd”, zegt Antoon Couttenye. Antoon werkte vroeger bij de stad Poperinge en richtte later een adviesbureau op. Hij hielp de eigenaars om het subsidiedossier rond te krijgen. “Het is de bedoeling ook de schuur op te knappen, maar dat dossier is nog niet rond. Ook stond er op de site ooit een hoppeast en die willen we ook heropbouwen.”

De landbouwsite stamt uit de zestiende eeuw en de boerderij is de oudste van Watou. “Er waren in die tijd wel meer zulke boerderijen in de streek, maar tijdens de Franse revolutie werden er heel wat in brand gestoken. De bewoners sloegen daarbij op de vlucht en keerden later terug.”

De hoeve zal weer worden bewoond, terwijl de hoppeast als vakantiewoning zal dienen.