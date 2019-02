Oud-sportjournalist Patrick Cornillie geeft lezing ‘Koersen in de Groote Oorlog’ LBR

13 februari 2019

15u03 0 Poperinge ‘Koersen in de Groote Oorlog’ is het jongste werk van schrijver en oud-journalist Patrick Cornillie uit Lichtervelde. Op 19 februari komt hij het boek voorstellen in de Poperingse bibliotheek De Letterbeek.

‘Koersen in de Groote Oorlog’ is een verzameling van meeslepende, vaak vergeten oorlogsverhalen. De hoofdrol is weggelegd voor de wielerhelden van het eerste uur. Als lezer keer je terug naar de Ronde van Vlaanderen van 1915, gereden op de velodroom van Evergem, iets ten noorden van Gent. Je leert de spionerende topper Paul Deman kennen en de heldhaftige Hélène Dutrieu, de Sanne Cant van haar tijd, die tijdens de oorlog faam maakte als vliegenierster.

Behalve over zijn jongste boek werpt Patrick Cornillie als gewezen sportjournalist ook zijn blik op het nieuwe wielerseizoen. De lezing is een samenwerking van de bib en WO I-cel Poperinge. Cornillie komt met zijn lezing naar de stadsbibliotheek op dinsdag 19 februari om 19.30 uur.