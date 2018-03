Ordebroeders Sint Hubertus ontvangen in stadhuis 20 maart 2018

Het Ordensfeest van de Internationale Sint Hubertus Orde vond deze zaterdag plaats in de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren. Na een cursus kruisboogschieten bij de Koninklijke Gilde vanden Eedelen ridder Sint-Joris werd het Belgisch Kapittel ontvangen op het stadhuis. De gastheer, Ordebroeder en tot Ridder geslagen Dirk Vangheluwe, nam de organisatie op zich. De dag werd afgesloten met de Last Post.





(LBR)