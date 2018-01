Optreden Jan De Wilde in Sint-Martinuskerk 02u44 0

Met de 'Dag meneer De Wilde' tour komt kleinkunsticoon Jan De Wilde op zaterdag 13 januari langs in de Sint-Martinuskerk in Roesbrugge. Hij staat voor meer dan vijftig jaar muziekgeschiedenis. Enkele nummers van hem zijn 'Joke', 'Een vrolijk lentelied', 'Walter', 'Eerste sneeuw', 'Fanfare van honger en dorst'. Het optreden in de St-Martinuskerk start om 19.30 uur. Kaarten kosten 14 euro en zijn te verkrijgen via www.roesbrugge.com of op 0475/230 063. (LBR)