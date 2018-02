Opnieuw Den Couter Festival 27 februari 2018

02u35 0 Poperinge Jeugdhuis Den Couter vzw organiseert ook dit jaar Den Couter Festival op 14 april. Vorig jaar vierden ze nog hun twintigste verjaardag.

"Ook dit jaar willen we op zaterdag 14 april een minstens evenwaardig festival op poten te zetten", klinkt het bij Werkgroep Den Couter Festival. "Drie stages worden gevuld met artiesten voor alle doelgroepen. Salut C'est Cool, Dvtch Norris, Hypochristmutreefuzz, Supergenius en Hyper! zetten dit jaar onze mainstage in lichterlaaie. Een gezonde mix tussen bands en DJ's wordt dit jaar de formule van de "Club 26" stage met Barely Autumn, Josefien Deloof, Infantile, W. Kaizari, We Are Prostitutes en Laston & Geo. De Kouter, of liever "the Boombox" is the place to be voor een echte fuifervaring met Faisal, Omdat Het Kan Soundsystem, Avalonn, Deaf Generation, Dizzy Dropz, Krupnang en Clamor."





Paul's Boutique en Tasty Thai voorzien de nodige snacks. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en aan de deur 14 euro. Surf naar www.dencouterfestival.be of naar de Facebookpagina voor meer informatie. "Vrijdagavond 13 april warmen we al wat op met Den Couter Historic Rally in het Jeugdhuis én het is gratis inkom." (LBR)