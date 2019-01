Opnieuw citytour Shops en Hops Poperinge vanaf maart 2019 LBR

15 januari 2019

17u37 0 Poperinge De citytour Shops en Hops komt terug. Vanaf 17 maart kan je opnieuw winkelen, hotspots ontdekken én een biertje degusteren. Bierkenner Kristel Logie neemt de deelnemers mee tijdens de stadswandeling.

Biersommelier Sofie Vanrafelghem en haar team van Sofie’s World lanceerden vorige zomer de Poperingse stadswandeling. Gediplomeerd biersommelier Kristel Logie neemt de deelnemers tijdens Shops & Hops mee op een tocht van drie uur door de stad. “We gaan vanaf maart aan de slag met dezelfde tour”, klinkt Kristel enthousiast. De tour start aan de Dienst Toerisme op de Grote Markt en trekt naar café L’Esperance voor een degustatie van Hommelbier. Er wordt o.a. ook langsgegaan bij ijssalon L’Heritage, waar de deelnemers kennismaken met ijsmaker Bart Mostaert van ijssalon l’Héritage waar er geproefd wordt van bierijs. Schoonheidsinstituut Atelier DD komt ook aan bod voor een kleine workshop over parfum.

“Ik kreeg veel positieve reacties op de citytour. Vooral de workshop parfum degusteren viel in de smaak, ook bij de mannen. Iedereen is uiteraard ook zeer lekker verrast met het bierijs van l’Héritage en de workshop chocolade en bier bij chocolaterie Stijn. Het Hopmuseum mag uiteraard niet ontbreken en daarmee wordt telkens afgesloten”, legt Kristel uit. “In de citytour werken we met drie bieren uit de streek een bier van brouwerij De Plukker, brouwerij Leroy en brouwerij St. Bernardus”

Toeristen en Nederlanders

Shops & Hops Poperinge is een wandeling van drie uur door de stad Poperinge onder begeleiding van gediplomeerd biersommelier Kristel Logie van Sofie’s World. “Meestal komen er toeristen op af en ook veel Nederlanders schreven zich in. De tour heb ik tijdens de eerste reeks ook verschillenden keren gedaan als een activiteit voor teambuilding, vriendengroepjes..”, zegt Kristel. “Er zijn vijf stops voorzien voor een deelnameprijs van 45 euro per persoon. De tour start opnieuw vanaf zaterdag 17 maart. In de week kan de tour op aanvraag georganiseerd worden als men dit wenst. De zondag gaan we niet op stap.” Inschrijven kan via Toerisme Poperinge of bookings@sofiesworld.be.