Opnieuw Bloksquare voor studenten 24 november 2018

02u23 0

Bloksquare opent deze kerstvakantie opnieuw de deuren voor de Poperingse studenten. Er kan deze kerstvakantie op verschillende locaties gestudeerd worden: in het stadhuis, het lokale dienstencentrum De Bres en in bibliotheek De Letterbeek. Van vrijdag 21 december tot en met zondag 13 januari kan er in alle stilte gestudeerd worden in het stadhuis van 8 tot 22 uur. Van 21 december tot en met 6 januari kan je ook studeren in De Bres van 8 tot 18 uur. En van 14 januari tot en met 27 januari kunnen de studenten van 8 tot 22 uur ook in bibliotheek De Letterbeek terecht. Er is geen Bloksquare op Kerstmis en Nieuwjaar. Op kerstavond en nieuwjaarsavond is Bloksquare open tot 16 uur. Op 3 januari is studeren niet mogelijk en op 4 januari kan er enkel tot 12 uur gestudeerd worden. (LBR)